حالتا وفاة و5 إصابات في حريق منزل برفحاء

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء حريقاً بأحد المنازل، نتج عنه إصابة 5 أشخاص وحالتي وفاة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، “أن مدني رفحاء أخمد حريقًا في منزل، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، وحالتي وفاة، نسأل الله لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان”.

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إجراءات سلامة المنشآت

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

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