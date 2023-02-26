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طريقة جديدة للسرقة يعتمدها لصوص نيويورك

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طريقة جديدة للسرقة يعتمدها لصوص نيويورك

طريقة جديدة للسرقة يعتمدها لصوص نيويورك

طريقة جديدة للسرقة يعتمدها لصوص نيويورك
٠٢:٤٩:٠٥ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم لصوص بمدينة نيويورك الأمريكية، على ابتكار طريقة جديدة لسرقة سماعات الأذن من أصحابها، خلال استعمالهم لها، باستخدام دراجة بخارية للتنقل والهرب بسرعة.

سماعات أبل

بدأت السرقات في 28 يناير، وشارك عادة أربعة في هذه السرقات، أشخاص على دراجتين صغيرتين يفاجئون الضحايا من الخلف، بانتزاع سماعاتهم من طراز آبل إيربودز ماكس ويفرون، حسب “الإمارات اليوم”.

وعلى عكس، سماعات إيربودز وإيربودز برو، الصغيرة والتي توضع في الأذن، توضع إيربودز ماكس فوق الأذن ولها عصابة رأس قابلة للتعديل تصل بين الجانبين الأيمن والأيسر.

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نشر صور المشتبه بهم

وخلال الأسبوع الجاري، نشرت الشرطة الأمريكية، صورة لمشتبه بهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطع مصور يظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملا سماعتين من طراز إيربود ماكس ويسير داخل حديقة ساحة واشنطن.

وبينما لا يزال اللصوص طلقا، فقد حدث العدد الأكبر من السرقات في منتصف وما بعد الظهيرة، وسرقت خمس سماعات في 8 فبراير، وثماني في 18 فبراير الجاري.

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