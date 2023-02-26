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“الكهرباء”: 6 حالات تستوجب تعويض المشتركين ماليًا
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“الكهرباء”: 6 حالات تستوجب تعويض المشتركين ماليًا

“الكهرباء”: 6 حالات تستوجب تعويض المشتركين ماليًا

“الكهرباء”: 6 حالات تستوجب تعويض المشتركين ماليًا
٠٢:٥٠:٤٢ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الشركة السعودية للكهرباء الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضًا ماليًا بسبب انقطاع أو تفعيل الخدمة، أو الضرر الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمشتركين”في “تويتر”: ردًا على أسئلة المتابعين بشأن تعويض الضرر الواقع عليهم بسبب عدم تفعيل الخدمة، أن هناك 6 حالات يستحق فيها المشترك تعويضًا ماليًا.

وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال، عدم توصيل الخدمة في الفترة المحددة بـ 5 أيام، وعدم إعادة التيار في الوقت المحدد، وعدم إشعار المستهلك قبل قطع التيار ، وعدم معالجة الشكاوى.

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حالات التعويض المالي بالتفصيل

1- عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل.

2- عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية.

3- عدم إعادة الكهرباء بعد السداد.

4- عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.

5- عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.

6- تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات.

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