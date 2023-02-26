مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين، 7 شعبان 1444 هجرية، الموافق 27 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:46 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:10، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:40 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:03 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 7 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:27
المدينة – 5:28
الرياض – 5:00
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:24
المدينة – 6:23
الرياض – 5:55
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:54
المدينة – 7:53
الرياض – 7:25
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