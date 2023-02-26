حملة تضامن واسعة مع صاحب أشهر صورة في زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

بعد أن أصبحت صورته متداولة في زلزال سوريا وتركيا المدمر، جرى تدشين حملة تضامن واسعة مع مسعود هانتشر، الذي ظهر ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض.

غادر كهرمان مرعش

وقدم رجل أعمال من أنقرة مسكناً للأسرة، وعرض تعيين هانتشر موظفاً إدارياً في القناة التلفزيونية التي يملكها، بعد انتقاله من كهرمان مرعش إلى العاصمة التركية أنقرة، حسب “الشرق الأوسط”.

ألم لا يوصف

وقال هانتشر، وهو والد لأربعة أطفال، من بينهم إرماك (15 عاماً) التي قضت مدفونة تحت أنقاض مبنى من 8 طوابق: “لقد فقدت أيضاً والدتي وإخوتي وأبناء إخوتي في الزلزال. لكن دفن ولدك لا نظير لمأساويته.. إنه ألم لا يوصف”

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إرماك.. أصغر أفراد العائلة

كان مسعود هانتشر يعمل في مخبزه، وقت وقوع الزلزال، فاتصل فوراً بأسرته للاطمئنان، كان منزلهم المؤلّف من طابق واحد، رغم تعرضه لأضرار، صامداً، وكانت زوجته وأولاده الثلاثة البالغون سالمين.

لكن الأسرة لم تستطع الوصول إلى أصغر أفرادها، إرماك، التي كانت نائمة في تلك الليلة عند جدتها؛ فقد أرادت هذه الفتاة تمضية مزيد من الوقت مع بنات عماتها اللواتي أتين للزيارة من إسطنبول وهاتاي.

وأصبحت صورة مسعود هانتشر الذي يرتدي سترة برتقالية ساكناً وسط الاضطرابات، غير مبالٍ بالمطر والبرد وممسكاً بيد ابنته، رمزاً لكارثة أودت بعشرات الآلاف.