مهمة صعبة لإعادة رواد فضاء روس عالقين

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انطلقت الكبسولة الفضائية سويوز إم.إس-23 من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، في مهمة تهدف إلى إعادة 3 رواد فضاء، بعد أن علقوا وتعذرت عودتهم.

تسرب في نظام التبريد

وكان من المقرر أن ينهي الثلاثة مهمتهم في مارس المقبل، لكن تقطعت بهم السبل في الفضاء بعد بدء حدوث تسرب في نظام التبريد بمركبتهم الفضائية إم.إس-22. وسيتم إعادة تلك الكبسولة المعطوبة بدون أفراد الشهر المقبل.

ويتوقع إعادة رواد الفضاء الثلاثة العالقين، وهم الروسيان سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين والأمريكي فرانشيسكو روبيو، في شهر سبتمبر المقبل.

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التحمت بالمحطة للدولية

من ناحية أخرى، قالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، عبر تطبيق تيليجرام: “اليوم عند الساعة 3:58 بتوقيت موسكو التحمت الكبسولة غير المأهولة سويوز إم.إس-23 تلقائيا بوحدة بويسك (المخصصة لهبوط المركبات) بالمحطة الفضائية الدولية”، حسب “sawtberiut”.

صخرة كونية

وتعتقد “روسكوزموس” وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.