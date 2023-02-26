تراجعت 19.3%.. 9.9 مليار ريال مخصصات ائتمان للبنوك السعودية خلال 2022

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كشف تقرير اقتصادي عن تراجع مخصصات البنوك في المملكة للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من تحسن قطاع الأعمال بعد تأثر القطاع خلال فترة الجائحة، لتدعم بذلك نتائج أعمالها في 2022.

ووفقا للتقرير فقد جنبت المصارف خلال العام الماضي مخصصات ائتمان صافية تقدر بنحو 17.5 مليار ريال، وهذا الرقم يزيد على مخصصات العام الذي سبقه بنحو 41 في المائة، حيث تأتي هذه المخصصات بعد تأثير “كوفيد – 19” في قطاع الأعمال بشكل خاص.

مخصصات الائتمان

ووفقا للبيانات المالية للبنوك السعودية، فقد جنبت المصارف العام الماضي مخصصات ائتمان تقدر بنحو 9.9 مليار ريال، مقارنة بمخصصات 2021 البالغة 12.22 مليار ريال بفارق 19.3 في المائة أو ما يمثل 2.3 مليار ريال.

يذكر أن مخصصات الائتمان التي جنبتها البنوك في المملكة تراجعت للعام الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أقل، حيث هبطت 25 في المائة 2021 مقارنة بـ2020، التي خصصت البنوك حينها 16.3 مليار ريال.

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في سياق متصل، تضغط المخصصات عادة على أرباح البنوك، إلا أنها تحميها من تعثر عملائها عن السداد مستقبلا، كما يتم عكس هذه المخصصات كأرباح في حال لم يتم استخدامها خلال الفترات المقبلة، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

أرباح قياسية

وخلال العام الماضي حققت البنوك في المملكة أرباحا قياسية بلغت 62.6 مليار ريال مقارنة بأرباح صافية لـ2021 عند 48.7 مليار ريال.

وتباطأ نمو أرباح البنوك بعد تحقيقها نموا عند 28.4 في المائة، مقارنة بـنمو في 2021 عند 60 في المائة، متأثرة بنتائج الربع الأخير من العام الماضي.

أيضا سجلت أغلبية البنوك تراجعا في مخصص الائتمان للعام الماضي بنسب متفاوتة، باستثناء بنكي الرياض والسعودي الفرنسي، حيث ارتفعت المخصصات لديهما مقارنة بالعام الذي سبق، فيما نجد مخصصات البنك الأهلي هي الأكثر تراجعا بين البنوك السعودية وذلك بانخفاضها أكثر من 57 في المائة.

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