مسؤولة أمريكية سابقة: مشروع سري وراء الأجسام الطائرة

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كشفت جنيفر كونتر، الباحثة الأمريكية والضابطة السابقة في استخبارات القوات الجوية الأمريكية، معلومات جديدة حول الأجسام الطائرة التي رصدتها واشنطن مؤخرا.

نيفادا ونيو ميكسيكو

وقالت كونتر إن نسبة كبيرة من مشاهدات الأجسام الجوية المجهولة في الولايات المتحدة الأمريكية تم رصدها فوق ولايتي نيفادا ونيو ميكسيكو، حيث تستحوذ الولايتان على النصيب الأكبر، تاريخيا، من تقارير المدنيين عن الأجسام الجوية المجهولة.

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اختبارات عسكرية

وأوضحت أن نيفادا ونيوميكسكو، جنوب غرب الولايات المتحدة، تعد مواقع بها نطاقات طيران عسكري، حيث يتم اختبار أنواع جديدة من هياكل الطائرات والطائرات بدون طيار بشكل متكرر.

مشروع سري

وخلصت كونتر إلى أن رؤية أجسام غريبة تحوم في السماء في تلك المناطق قد تكون بالفعل اختبارات لمشروع سري للجيش الأمريكي قيد البحث والتطوير، حسب “العين الإخبارية”.

وذكرت كونتر أن الغالبية العظمى من الأجسام الطائرة فوق أمريكا الشمالية، بشكل مستمر، هي طائرات بدون طيار وأجهزة استشعار للطقس وأجهزة جمع علمية أخرى يديرها العلماء والباحثون والجامعات والحكومات المحلية والشركات الخاصة.