تحطم مروحية في دولة عربية ومصرع 3 من طاقمها

تواصل- فريق التحرير:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، في تحطم طائرة مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.

ضباط صوماليين:

وأوضحت البعثة أن المروحية كانت تقل ضباطًا من الجيش الوطني الصومالي في مهمة تدريبية مشتركة لإجراء تدريبات على إجلاء الضحايا عندما تحطمت يوم السبت الماضي في مهبط بيدوغلي في منطقة شبيلي السفلى.

يذكر أن القوات العسكرية الأمريكية تستخدم مدرج الطائرات أيضًا، حيث قالت بعثة الاتحاد الإفريقي إن التحقيقات لمعرفة سبب تحطم الطائرة مستمرة.

مروحية جزائرية:

وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تحطم مروحية عسكرية من طراز (إم أي-171) خلال مهمة تدريبية، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر ومقتل طاقمها.

وقالت الدفاع الجزائية في بيان لها، إن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متن الطائرة.

فيما أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

بدوره تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم المروحية العسكرية.

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