نوكيا تعود للمنافسة.. هاتف جديد بمواصفات مختلفة

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كشفت شركة “نوكيا” عن أحدث هواتفها الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، بمواصفات مختلفة، وتسمع بإعادة تركيب أجزاء للهاتف بشكل سهل.

نوكيا جي 22

وتم إطلاق نوكيا “جي 22” في مدينة برشلونة الإسبانية، ويتميز بتصميم داخلي قابل للإزالة، بما يسمح فك المكونات الداخلية واستبدالها بما في ذلك البطارية والشاشة ومنفذ الشحن بسهولة، حسب “sawtberiut”.

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قابل لإعادة الإصلاح

من جانبه، قال آدم فيرجسون، مسؤول التسويق في “إتش إم دي جلوبال”” الشركة المصنعة لـ”نوكيا”: “تم تصميم “نوكيا جي 22″ الجديد بشكل هادف مع تصميم قابل للإصلاح بحيث يمكنك الاحتفاظ به لفترة أطول”

بلاستيك معاد تدويره

ويتكون نوكيا جي 22 جزئيا من البلاستيك المعاد تدويره ويحتوي على شاشة 6.53 بوصة وبطارية كبيرة السعة وكاميرا 50 ميغابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.

قطع غيار أصلية

وستوفر الشركة قطع غيار أصلية متاحة بشكل سهل لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح الاحترافية ذات الأسعار المعقولة.