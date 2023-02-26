لا يشترط الخبرة.. مركز قياس يوفر وظائف مؤقتة لحملة الثانوية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز قياس، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مؤقتة لحملة (الثانوية العامة) لا تشترط الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– متعاون – المشاركة في تطبيق الاختبارات الوطنية لعام 2023م.

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المتطلبات التعليمية والمهنية:

1- ثانوية عامة وأعلى المهارات.

2- إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.

3- التفرغ التام للعمل.

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المسؤوليات:

1- ترشيح المشرف والمطبقين لكل مقر.

2- متابعة استلام وتسليم إرساليات الاختبار لكل مقر.

3- جدولة المدارس والمطبقين على أيام الاختبارات.

4- متابعة تنفيذ الإجراءات قبل وأثناء وبعد تطبيق الاختبار.

5- إعداد كشف تعويض أعضاء لجان الاختبار مالياً.

6- تجهيز التقرير النهائي للاختبار.

طريقة التقديم:

– وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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