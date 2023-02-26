دهس رجل أمن كويتي.. وضبط الجاني أثناء هروبه

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في واقعة صادمة، تعرض رجل أمن في وزارة الداخلية الكويتية، يعمل في النقطة الأمنية بمنطقة الخيران البحرية للدهس من قبل قائد دراجه نارية، حيث اتضح أنه مواطن كويتي.

سرعة كبيرة

ونقلت “الجريدة” الكويتية عن مصدر أمني مطلع، أن قائد الدراجة النارية كان يقود بسرعة كبيرة عندما دهس رجل الأمن وحاول الهرب من موقع الحادث وتم ضبطه من قبل رجال الأمن العاملين بالنقطة.

كسور وجروح متفرقة

وأضاف المصدر أن رجل الأمن أصيب بعدة كسور وجروح متفرقة وتم نقله إلى مستشفى العدان، لافتاً إلى أن التقرير الطبي أظهر إصابته بكسور بالحوض واليد وجرح قطعي بالرأس.

إحالة الداهس إلى مخفر الشرطة

وأوضح المصدر أن الداهس أحيل إلى مخفر شرطة الخيران وسجلت بحقه قضية دهس وقيادة دراجة نارية “بقي” على الطريق العام والاستهتار والرعونة، لافتاً إلى أن جهات التحقيق أمرت بحجزه على ذمة القضية.

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