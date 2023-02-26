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خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية وجريان السيول في رمضان
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خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية وجريان السيول في رمضان

خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية وجريان السيول في رمضان

خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية وجريان السيول في رمضان
١٢:٢٥:٠٣ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل هطول أمطار وجريان السيول خلال شهر رمضان المبارك، بمشيئة الله.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “متوقع، بإذن الله فرص هطول الأمطار وجريان السيول في شهر رمضان المبارك..”، مضفيا “تفطرون في رمضان على السيول وتوقعات باستمرار الأجواء الربيعية”.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار رمضان سيول شهر رمضان وليد سليمان الحقيل

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