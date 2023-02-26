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من 28 دولة.. 50 متسابقًا يتأهلون لنهائيات تصفيات المسابقة العالمية “عطر الكلام”
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من 28 دولة.. 50 متسابقًا يتأهلون لنهائيات تصفيات المسابقة العالمية “عطر الكلام”

من 28 دولة.. 50 متسابقًا يتأهلون لنهائيات تصفيات المسابقة العالمية “عطر الكلام”

من 28 دولة.. 50 متسابقًا يتأهلون لنهائيات تصفيات المسابقة العالمية “عطر الكلام”
١٢:٢٠:٤٧ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تأهل لنهائيات مسابقة القرآن والأذان العالمية “عطر الكلام” خمسون متسابقًا من 28 دولة في أربع قارات، بعد تجاوزهم المراحل الإلكترونية التي انطلقت في 4 يناير الماضي، وسيكمل المتسابقون منافساتهم النهائية أمام لجنة التحكيم في العاصمة الرياض خلال شهر رمضان المبارك.

مشاركة أكثر من 50 ألف

ويأتي وصول المتسابقين للتصفيات النهائية لعطر الكلام بعد خوضهم منافسات إلكترونية شهدت مشاركة أكثر من 50 ألف متسابق من 165 دولة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان بأعذب الأصوات وأكثرها جمالًا من جميع أنحاء العالم.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، والإسهام في إفادة المتسابقين والمشاهدين بالملحوظات الدقيقة للجنة التحكيم المتخصصة في علوم القرآن والتجويد والمقامات.

تعريف العالم بسماحة الاسلام

وتعمل المسابقة على تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واختلاف ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في تلاوة القرآن ورفع الأذان، فضلًا عن استحداث برنامج لإبراز جماليات المقامات الصوتية لدى المشاركين، وتكريم المبدعين في التلاوة والأذان،والاحتفاء بالمواهب المميزة في مجالاتها.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم

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