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تقرير يبيّن خطورة العصائر المحلاة على صحة الأطفال
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تقرير يبيّن خطورة العصائر المحلاة على صحة الأطفال

تقرير يبيّن خطورة العصائر المحلاة على صحة الأطفال

تقرير يبيّن خطورة العصائر المحلاة على صحة الأطفال
١٢:٢٥:٢٣ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر تقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أنّ الأطفال دون سن الخامسة، يفقدون التغذية الصحية الحيوية بسبب تناول المشروبات السكرية على حساب الفاكهة والخضار.

مخاطر السكريات

وبين التقرير، بعد إجراء استطلاع رأي شمل 18 ألف طفل، أن قرابة نصف الأطفال لا يتناولون الخضار يومياً، ونحو ثلثهم لا يأكلون الفاكهة يوميا، وأن ٪57 من الأطفال تناولوا مشروباً محلّى بالسكر بالحد الأدنى، حسب “القبس”.

وذكر أن الحد أو التقليل من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، ضمناً المشروبات المحلاة بالسكر، أمر مهم لأن السكريات المضافة ترتبط بزيادة مخاطر السمنة، وتسوس الأسنان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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دعم نمو الأطفال

ويحتاج الأطفال الصغار إلى مغذيات محددة في إطار نظام غذائي غني بالفاكهة والخضار لدعم نموهم، ويجب أن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات كوباً من الفاكهة وكوباً من الخضار يومياً في الحد الأدنى، فيما يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، تناول 1.5 كوب من كل من الفاكهة والخضار يومياً،

الكلمات الدلالية:
أطعمة تدعم نمو الأطفال التغذية السليمة تناول العصائر مخاطر السكريات على الأطفال مركز مكافحة الامراض الأمريكي

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