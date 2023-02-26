قرار موجع لوافد بالكويت أقدم على فعل مشين لدورية شرطة

تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات الكويتية، إبعاد وافد آسيوي، أقدم على ارتكاب فعل مشين، تجاه دورية شرطة، ووثقه في مقطع فيديو ، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلقاء بالونة ماء

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أنه “بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام مقيم من جنسية آسيوية بتوثيق لحظة قيامه بإلقاء بالونة ماء على دورية شرطة، فإن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبطه”.

وأضافت أنه: “جارٍ إحالة الوافد لجهة الاختصاص تمهيداً لإبعاده عن البلاد”، حسب صحف كويتية.

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ظواهر سلبية

وكانت الاحتفالات بالأعياد الوطنية في الكويت شهدت بعض الظواهر والتصرفات المؤسفة المتمثلة في الرعونة والاستهتار وإزعاج الآخرين بل وتعريضهم للخطر باستخدام مسدسات وبالونات الماء، والتي تسببت في أكثر من 167 إصابة في عيون المتواجدين بمواقع الاحتفالات أو قائدي السيارات التي تصادف مرورهم.

إصابات في العيون

وحسب “القبس” فإن تصويب البالونات ورشاشات المياه المستخدمة من قبل الأطفال والمراهقين والموجهة من مسافات قريبة جدا نحو المارة أو من هم بداخل مركباتهم، تسبب في حدوث إصابات مباشرة وخطيرة بالعين، ما أدى إلى نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات، وتطلب الأمر بعض الإجراءات الطبية العاجلة لإسعاف المصابين فور نقلهم إلى أقسام الطوارئ.