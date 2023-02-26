رصاص الاحتلال ينهي حياة متطوع بعد مشاركته في الزلزال المدمر

تواصل- فريق التحرير:

أقدمت قوات جيش الاحتلال الصهيوني على إنهاء حياة متطوع في نابلس عقب عودته بعد المشاركة في عمليات إنقاذ بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

متطوع في الزلزال:

ونشر نشطاء فلسطينيون صورة للمتطوع الفلسطيني وعلقوا عليها بالقول : ” قتل الاحتلال قبل قليل الشيخ “سامح أقطش” الذي عاد من تركيا قبل أسبوعين.

وأضافوا :”كان متطوعاً في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال هناك، ارتقى الشيخ خلال اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المستمرين على قرية زعترة جنوب نابلس”.

عصابات المستوطنين:

وقبل ساعات وثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، قيام الاحتلال الصهيوني بإطلاق عصابات المستوطنين ضد الأهالي في بلدة حوارة بالضفة الغربية.

وأظهرت المقاطع والصور، إحراق عدد كبير من المركبات والمنازل والممتلكات و3 سيارات إسعاف، ويوجد عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

قام مجموعة من المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على أهالي بلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

كما وثق مقطع فيديو متداول، مواجهات واعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي البلدة، مما تسبب في اشتعال الحرائق في أكثر من موقع.

وفي وقت سابق، أصيب فلسطينيان بجروح الليلة، بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها صوبهما في بلدة سيرا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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