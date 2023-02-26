ارتفاع إنتاج “التحلية” إلى 6.6 مليار م3 يوميا

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أعلن م. عبدالله العبدالكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، تجاوزت قيمة مشاريع “التحلية” على مستوى المملكة، 60 مليار ريال لخدمة 76 مدينة وقرية وبكميات إنتاج إضافية تزيد عن 6.6 مليون متر مكعب يوميا بطول 4700 كلم”.

بناء أنظمة نقل

وأوضح العبدالكريم أنه جرى بناء أنظمة نقل وخزن عملاقة لضخ مياه البحر المحلاة بضغوط نقل غير مسبوقة ولمسافات طويلة تزيد عن 426 كلم لتغذي 25 محافظة ومركز، حسب “الاقتصادية”.

وأضاف: “أوصلنا هذه الأنابيب التي يتجاوز قطر بعضها للمترين، إلى ارتفاعات شاهقة تزيد عن 2200 متر فوق سطح البحر لتنقل كميات كبيرة جدا تتجاوز 550 ألف طن متر مكعب يوميا من المياه العذبة”.

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رفع سعات الإنتاج

وتعهد محافظ مؤسسة التحلية برفع سعات الإنتاج الحالية من المنظومات التي نمتلكها ونشغلها و نصونها ذاتيا من 6.6 مليون متر مكعب يوميا إلى 7.7 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه سيرافق ذلك استبدال التقنيات القديمة وإدخال منظومات جديدة “قيد الإنشاء”، وبنهاية 2025، سنكمل منظومة الإنتاج الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج مليون مليون متر مكعب يوميا بتقنية التناضح العكسي كرقم قياسي جديد يسجل للمملكة.