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هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزر الكوريل الروسية

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزر الكوريل الروسية

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزر الكوريل الروسية
١٢:٠٠:١٦ ص، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضح فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أنه تم في الساعة (6.27) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تسجيل هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.

لم يتم تسجيل أضرار

وأضاف فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية، أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كلم وعلى بعد 102 كلم جَنُوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير.

وتابع البيان المركز الروسي أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ولم يشعر سكان المنطقة بالهزة.

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الكلمات الدلالية:
جزر الكوريل الروسية روسيا زلزال موسكو هزة أرضية

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