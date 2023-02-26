فاكهة الشتاء.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال .. هل جربتها من قبل؟

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بالرغم من أن قشر البرتقال، يعتبر سميكا، لكن يمكن أن يكون له عدة استخدامات تعود علينا بالنفع بدلًا من رميه.

استخدامات قشر البرتقال:

1-معطر للجو

يوضع في أنبوبة معطر الجو للحصول على رائحة جميلة داخل المنزل، حيث يمنحك هذا القشر رائحة طيبة وتعقيمًا من البكتيريا الضارة.

2- التخفيف من مشاكل الهضم

يمكنك غلي قشور اليوسفي في الماء الساخن أو تجفيفه وإضافته إلى مشروبات أخرى مثل القرفة أو اليانسون أو النعناع، أو كـ “منكه” للشاي والقهوة.

3- التخلص من الرائحة الكريهة

عند إلقاء قشر البرتقال في قاع سلة المهملات، فستعمل على امتصاص الرائحة السيئة من السلة، ولكن انتبه، لأنه من الضروري تبديل القشرة بأخرى جديدة بشكل يومي.

4- يساعد في إشعال النار

إذا كان لديك خطط فيها إشعال للفحم، فلا ترمي قشر البرتقال، واستخدمه في إشعال الفحم وزيادة لهب النار، حيث يحتوي قشر البرتقال على نسبة من الكحول تساعد على إضرام النار.

5- معطر للفم

تناول القشر المفيد كمعطر طبيعي من الفم وبديل عن العلك والمنكهات الصناعية.

6- مرطب للبشرة

يحتوي قشر البرتقال على مجموعة من الفيتامينات والزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث يمكنك تدليك البشرة بهذا القشر للاستفادة من محتويات القشرة وفوائدها لمدة عشر دقائق.

ويعتبر البرتقال أحد أنواع الفاكهة المفضلة في الشتاء بسبب طعمه اللذيذ واحتوائه على فيتامين سي.

وينصح أخصائيو التغذية والأطباء بتناولها بكثرة في فصل الشتاء لتعزيز جهاز المناعة والحماية من الفيروسات.

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