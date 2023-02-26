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عالم عربي في ناسا يكشف سبب انحسار مياه البحر بسبب زلزال تركيا

عالم عربي في ناسا يكشف سبب انحسار مياه البحر بسبب زلزال تركيا

عالم عربي في ناسا يكشف سبب انحسار مياه البحر بسبب زلزال تركيا
١١:٣٣:٠٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “عصام حجي” عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا عن حقيقة وسبب انحسار مياه البحر تزامنا مع وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

انحسار مياه البحر:

وكتب حجي على حسابه في تويتر :” كل المتخصصين في مجال علوم البحار في المتوسط شرحوا ظاهرة انخفاض مستوى البحر ٣٠ إلى ٥٠ سنتيمتر التي أدت الى تراجع الشواطئ”.

وأكد حجي قائلا :” مرة أخرى الظاهرة طبيعية ولا علاقة لها بالزلازل الاخيرة ولا بنهاية الكون. الظاهرة حصلت قبل ذلك في مارس ١٩٩٣ بشكل أقل، مطالبا بإعطاء فرصة للتعلم وليس للخوف”.

انحسار المياه وحركة المد والجزر:

وفي وقت سابق كتب حجي في حسابه على تويتر :” كمتخصص في دراسة الكوارث الطبيعية أوضح أن كل ما نراه من زلازل و كوارث طبيعية في منطقتنا ليس نهاية للكون بل يجب أن يكون نهاية لحالة الهذيان الجماعي الذي تعيشها منطقتنا”.

وأوضح حجي أن حركة المد و الجزر القوية التي تشهدها عدة مناطق هي ناتج حركة القمر المعتادة مع تغير هام في الضغط الجوي في فصل الشتاء.

ونوه أن الظاهرة مدروسة وليست نهاية الكون و لا هي تسونامي بعد الزلازل، مطالبا بضرورة أن يستضيف الإعلام أصحاب العلم والخبراء لتفسير الظاهرة علميا.

انحسار البحر:

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو يوثق انحسار مياه البحر في قطاع غزة لمسافة تصل إلى أكثر من 50 مترًا، في ظل مخاوف حول علاقة تلك الظاهرة بحركة الزلازل النشطة في المنطقة، وإمكانية التسبب بتسونامي.

وتراجعت مياه شاطئ البحر في أماكن مختلفة من فلسطين بعد أن أشارت تقارير إلى تراجعها نحو 200 متر في عكا.

بينما تراجعت في غزة لنحو 15- 20 مترًا، مؤكدًا أن هذه الحالة أيضًا تشهدها بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط.

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الكلمات الدلالية:
انحسار مياه البحر زلزال تركيا زلزال تركيا المدمر عالم فضاء ناسا

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