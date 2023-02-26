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خبير زلازل أردني: العالم الهولندي فرانك هوغربيتس “يستغفل” الجماهير
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خبير زلازل أردني: العالم الهولندي فرانك هوغربيتس “يستغفل” الجماهير

خبير زلازل أردني: العالم الهولندي فرانك هوغربيتس “يستغفل” الجماهير

خبير زلازل أردني: العالم الهولندي فرانك هوغربيتس “يستغفل” الجماهير
١١:٠٧:٠٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دحض عدة علماء وباحثين النظريات المثيرة للجدل التي يستند إليها العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي توقع حصول زلزال في تركيا قبيل أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر السادس من فبراير

وفي هذا السياق، اعتبر عالم الزلازل الأردني، نجيب أبو كركي، أن هوغربيتس، “يستغفل” الجماهير.

وقال أستاذ الجيوفيزيا وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية “إنه سيثبت للعالم أن فرانك لم يتنبأ بشيء، عبر نشر خريطة لأميركا الجنوبية فارغة من الزلازل اليوم الأحد، فيما سيوثق مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط وقوع عشرات الزلازل في نفس المنطقة المذكورة خلال 24 الساعة القادمة”.

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توقعات مثيرة للجدل

وتابع الباحث والعالم الأردني “أنه سينشر غداً الخريطة نفسها وعليها هزات “مستقبلية” حصلت في نفس المكان، وخلال أسبوع ستمتلئ تلك الخريطة بمئات الهزات ما بين 3 – 5 درجات وربما أكثر على مقياس ريختر.

يذكر أن توقعات فرانك هوغربيتس كانت أثارت الجدل بل الرعب بتنبؤاته حول الزلازل التي تقع في دول العالم، إذ عاد من جديد قبل أيام ليحذر من زلزال في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، زاعمًا أنه لن يكون كارثيًا، لكن قد يصبح كذلك في بداية مارس، على حد قوله.

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