لأول مرة .. اعتراف أمريكي عن فيروس كورونا

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في أول اعتراف أمريكي رسمي، نقلت صحيفة WSJ الأمريكية عن تقرير استخباراتي أمريكي أنه خلص بعد 3 سنوات من البحث إلى أن فيروس كورونا مصنع في المختبر وليس فيروس طبيعي.

مختبر صيني:

وقابلت الصحيفة أشخاصا رفيعي المستوى قرأوا التقرير السري وقالوا : ” إن كورونا انتشر عبر حادث عرضي وقع في مختبر صيني بمدينة ووهان”.

كما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الطاقة الأمريكية خلصت إلى أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” نشأ على الأرجح نتيجة تسرب من مختبر أبحاث.

تقرير مخابراتي:

وفي التفاصيل قالت الصحيفة :” إن تقييم الوزارة جاء في تقرير مخابراتي سري قدمه مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، مؤخرًا، إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي”.

وأضافت أن التقرير الجديد، تحديث لوثيقة صدرت في عام 2021 عن مكتب مديرة المخابرات الوطنية.

وأوضحت أن وزارة الطاقة تشارك الآن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف.بي.آي” الرأي الذى يرجح انتشار الفيروس عبر حادث مؤسف في مختبر صيني.

بينما لا تزال 4 وكالات مخابرات أمريكية أخرى ترجح انتقاله بشكل طبيعي – من الحيوانات إلى البشر- ، بينما لم تحسم وكالتي مخابرات موقفها بعد.

واعتبرت “وول ستريت جورنال” أن استنتاج وزارة الطاقة مهم نظرا لتمتعها بخبرة علمية كبيرة وإشرافها على شبكة من المختبرات الأمريكية، التي يجري بعضها أبحاثا بيولوجية متقدمة.

ويضم مكتب التحقيقات الفيدرالي في صفوفه كادرا من علماء الأحياء الدقيقة والمناعة وغيرهم من العلماء.

كما يدعمه المركز الوطني للتحليل الجنائي البيولوجي، الذي تم إنشاؤه في ولاية ماريلاند في عام 2004 لتحليل الجمرة الخبيثة والتهديدات البيولوجية الأخرى المحتملة.

يذكر أن وباء كورونا أدى إلى وفاة أكثر من مليون أمريكي، منذ أن بدأ قبل 3 سنوات.

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