الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مرآة ذكية تحاكي شاشة iPhone بنظام تشغيل iOS (فيديو)
ليست جينات وراثية.. أسباب ظهور العروق الخضراء على اليد
مواقف إنسانية يرويها أعضاء فريق الإنقاذ السعودي العائد من تركيا
أكاديمية طويق تعلن دورة مجانية لمدة أسبوع.. الأهداف والتفاصيل
الحوثي يضلل اليمنيين ويحرض ضد استخدام الأدوية الطبية
أهم 10.. تحذير من تقلبات جوية حتى الأربعاء وإسلام القس الأمريكي “هيلاريون هيجي”

الرئيسية

 /

تقنية

 /

مرآة ذكية تحاكي شاشة iPhone بنظام تشغيل iOS (فيديو)

مرآة ذكية تحاكي شاشة iPhone بنظام تشغيل iOS (فيديو)

مرآة ذكية تحاكي شاشة iPhone بنظام تشغيل iOS (فيديو)
١٠:٣٥:١٤ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن مرآة ذكية متورة تشبه شاشة هواتف الآيفون بتطبيقات متطورة.

وقال السبيعي، معلقا على مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “مطور قام بإنشاء نموذج أولي لمرآة ذكية تحاكي شاشة iPhone بنظام تشغيل iOS 10”.

مرآة ذكية بتطبيقات متطورة

وأضاف عبدالله السبيعي “أن هذه المرآة الذكية تأتي مع مجموعة من تطبيقات iOS مثل أوبر ونتفليكس وفيسبوك”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شركة “أبل” الأمريكية في طريقها لإجراء تعديلات على هاتفها الجديد “آيفون 15″، على رأسها استبدال منفذ الشحن الخاص بهواتفها بمنفذ “يو إس بي – سي”.

8 مميزات مهمة

وأوضحت التقارير – بحسب “سي إن إن” – أن شركة “أبل” ستقوم بإدخال العديد من المميزات على هاتفها، من بينها ما يلي:

1- تزويد جميع هواتف “آيفون 15” بميزة “Dynamic Islan” التفاعلية التي قدمتها في هواتف “آيفون 14 برو” و”آيفون 14 برو ماكس” العام الماضي.

2- ستعرض الشركة السلسلة الجديدة في سبتمبر من العام الجاري على أن يتم عرض الأجهزة للبيع في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه.

3- ستزود الشركة الأمريكية سلسلة هواتف “آيفون 15” بمودم أفضل لدعم شبكات الجيل الخامس من خلال الاعتماد على مودم “سنابدراجون إكس 70” بدلا من “سنابدراجون إكس 65” المستخدم في أجهزة “آيفون 14” الحالية.

4- ستعيد الشركة تسمية هواتف جيل 2023 من “آيفون”، التي تتضمن سلسلة الهواتف الجديدة “يفون 15″ و”آيفون 15 ماكس” و”آيفون 15 برو” و”آيفون 15 ألترا” بدلا من “برو ماكس” الذي تراه الشركة ملائماً من الناحية التجارية.

5- سيكون “آيفون 15 ألترا” مزودا بكاميرتين “للسيلفي” بدلا من كاميرا واحدة وذلك في المساحة المخصصة داخل الشاشة للكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه.

6- ستوفر الشركة هاتف “آيفون 15 ألترا” بسعة تخزينية تبدأ من 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت، على أن تبدأ الهواتف الأخرى بسعة 128 جيجابايت.

7- هواتف “آيفون 15” الأربعة ستحصل على التصميم الجديد للجهة الأمامية مثل “آيفون 14” إضافةً إلى خاصية “Dynamic Island” التفاعلية للتنبيهات.

8- ستقدم “أبل” في الجيل الجديد لهواتفها إحدى الميزات التي يترقبها المستخدمون، وهي منفذ «يو إس بي – سي» الذي يسهم في نقل البيانات بشكل أسرع، علاوةً على توفير تكامل أكبر مع الأجهزة.

اقرأ أيضا:

“هاتف أبل الجديد في المرتبة السادسة”.. تعرف على أفضل 10 هواتف

الكلمات الدلالية:
iPhone عبدالله السبيعي مرآة ذكية نظام تشغيل iOS هواتف الآيفون

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. طريقة إخفاء الإشعارات بهواتف «آيفون» لمنع المتطفلين

بالفيديو.. طريقة إخفاء الإشعارات بهواتف «آيفون» لمنع المتطفلين

١٢:٣١ ص، الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٠
صناعة مسدسات حقيقية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد !

صناعة مسدسات حقيقية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد !

١٠:٠٦ ص، الثلاثاء، ٠٧ مايو ٢٠١٣
«شاومي» تُطلق هاتفها «Mi 6» بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت

«شاومي» تُطلق هاتفها «Mi 6» بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت

٠٨:٥٤ م، الأربعاء، ١٩ أبريل ٢٠١٧
ماذا تفعل عندما لا يستمع مساعد أبل «سيرى» إليك؟

ماذا تفعل عندما لا يستمع مساعد أبل «سيرى» إليك؟

٠٥:١٩ م، الثلاثاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *