ليست جينات وراثية.. أسباب ظهور العروق الخضراء على اليد

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ينتشر بين البعض أن أسباب ظهور عروق اليد الخضراء هو انحدار الشخص من سلالات مختلفة، لكن هذه مقولات خاطئة، بحسب ما ذكره موقع “ويب طب”.

العروق الخضراء:

يتساءل الكثيرون عن أسباب هذه العروق، وعن كيفية علاجها، حيث يعتبر ظهور وبروز عروق اليد الخضراء حالة طبية لها العديد من الأسباب، ومنها:

والسبب أن الجلد يفقد مرونته ويصبح أرق من ذي قبل، حيث إنه كلما قل سمك الجلد ظهرت العروق بشكل أكثر.

ممارسة التمارين الرياضية:

قد لا يكون الأمر منطقيًا، لكنه حقيقي حيث إن النشاط الرياضي والتمارين الرياضية تؤدي الى ارتفاع دقات القلب مما يؤدي الى زيادة ضغط الدم على الأوردة مما يؤدي الى دفع الأوردة الدموية الى سطح الجلد.

والسبب أن لدرجات الحرارة العالية تأثير كبير على الأوردة الدموية، ولأن درجات الحرارة العالية تعيق حركة الصمامات الموجودة في الأوردة مما يؤدي إلى زيادة حجم الأوردة.

الإصابة بالدوالي:

من أسباب ظهور عروق اليد الخضراء الإصابة بالدوالي، وهي حالة يكون فيها الدم الموجود بالأوردة غير قادر للتدفق الى الخلف لضعف الصمام الموجود بالوريد.

علاج عروق اليد الخضراء:

يعتمد علاج عروق اليد الخضراء على الحالة، عندما يقوم الطبيب بالتشخيص المناسب، ليبدأ بعدها العلاج بأحد الطرق الآتية:

العلاج بالتّصليب

العلاج بالتّصليب هو علاج يقوم مبدأ عمله بحقن محلول خاص في الأوردة البارزة المستهدفة للعلاج، مما يتسبب في تقليل بروزها وتظهر نتائجها بعد عدة أسابيع.

وتُعّد الطريقة المثلى للأوردة الصغيرة البارزة، وفي هذا النوع يستعمل الطبيب المختص موجات الراديو والموجات الضوئية المتضخمة.

تتم العملية الجراحية لإزالة الأوردة المستهدفة عن طريق شقوق صغيرة، وتتضمن هذه الطريقة التخدير الموضعي.

تجريد الأوردة

يقوم الطبيب في هذا النوع من العلاجات على ربط الوريد الذي يغذي الوريد المستهدف عبر عمل شق صغير وربط الوريد المغذي للوريد المستهدف وإزالته.

يذكر أن العروق اسم شائع بين الناس، لكن مسماه العلمي هو الأوعية الدموية، حيث تبرز في بعض الأحيان الأوعية الدموية في اليدين بشكل مبالغ به، ويُطلق عليها مسمى العروق الخضراء في اليد.

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