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مواقف إنسانية يرويها أعضاء فريق الإنقاذ السعودي العائد من تركيا

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مواقف إنسانية يرويها أعضاء فريق الإنقاذ السعودي العائد من تركيا

مواقف إنسانية يرويها أعضاء فريق الإنقاذ السعودي العائد من تركيا

مواقف إنسانية يرويها أعضاء فريق الإنقاذ السعودي العائد من تركيا
١٠:١٥:١٢ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

روى أعضاء من فريق البحث والإغاثة السعودي الذي شارك في مساعدة الضحايا والمتضررين من منكوبي سلسلة الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، جانبا من المواقف والقصص الإنسانية التي عاشوها هناك.

يشعر بالبرد الشديد

وحكى أحمد العودة اختصاصي طب الطوارئ، قصة طفل كان يصل إليهم صوته من تحت الأنقاض، ولم يتمكنوا من الوصول إليه إلا في اليوم الثاني، لكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذه وهو على قيد الحياة.

وقال العودة، إنه قبل وصول معدات الإنقاذ، تواصل أهل الطفل معه، حيث كانوا يسمعون صوته، وأخبرهم أنه غير مصاب، لكنه كان يشعر بالبرد الشديد، نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

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مساعدة المتطوعين

من جانبها، أوردت شريفة البوناقة، اختصاصية طب الطوارئ، قصة شخص متطوع كان يقطع مسافات طويلة يوميا من أجل المساعدة في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركية.

وأشادت البوناقة بموقف المتطوع، الذي تجاوز الصعوبات والأنقاض، وأصر على مرافقة الفريق يوميا، لتقديم المساعدة.

نتجنب النظر في عيونهم

وأوضحت موضي البريدي، اختصاصية طب الطوارئ والإسعاف، إن عناصر الفريق كانوا يتجنبون النظر في عيون أهالي الضحايا والعالقين بين أنقاض الزلزلال، لكي لا يتأثروا بحالتهم النفسية.

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