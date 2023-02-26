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أهم 10.. تحذير من تقلبات جوية حتى الأربعاء وإسلام القس الأمريكي “هيلاريون هيجي”

أهم 10.. تحذير من تقلبات جوية حتى الأربعاء وإسلام القس الأمريكي “هيلاريون هيجي”

أهم 10.. تحذير من تقلبات جوية حتى الأربعاء وإسلام القس الأمريكي “هيلاريون هيجي”
١٠:١١:٤٩ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد والتي جاءت كالتالي:

تحذير عاجل: تقلبات جوية محتملة على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد الى الأربعاء المقبل.. المزيد هنا

الدفاع المدني -0 الرياض

أسباب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان المبارك (فيديو)

قبل حلول شهر رمضان المبارك تحرص الكثير من الأسر على البحث عن العمالة المنزلية للمساعدة في أعمال المنزل.. المزيد هنا

رئيس شركة سراكو للموارد البشرية سعيد الحارثي يجيب

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس أوكرانيا

استقبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.. المزيد هنا

معروف بانتقاده مليشيا “حزب الله”.. اختطاف خطيب مسجد لبناني وقتله بطريقة مُحزنة

تسود لبنان حال من الغليان والغضب بعد تأكُّد مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ابن بلدة القرقف العكاريّة وإمام مسجدها وخطيبه في أعقاب 5 أيام على خطفه.. المزيد هنا

تفاصيل إسلام القس الأمريكي “هيلاريون هيجي”.. وماذا قال بعد النطق بالشهادة؟ (فيديو)

حظي نبأ إعلان القس والكاهن الكاثوليكي الأمريكي، هيلاريون هيجي، إسلامة بتفاعل واسع على.. المزيد هنا

“التأمينات الاجتماعية” توضح حقيقة صرف تمويل جديد للمتقاعدين بدون كفيل

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور أي بيانات عنها حول صرف تمويل جديد للمتقاعدين بدون كفيل… المزيد هنا

التأمينات- الاجتماعية

عاجل.. مفاجأة سارة من “الصندوق العقاري” لمستفيدي سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي”سكني” .. المزيد هنا

رسميا.. حساب المواطن: صرف دعم مارس نهاية الأسبوع المقبل

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأحد، أن صرف دعم شهر مارس سيكون نهاية الأسبوع المقبل.. المزيد هنا

قرض - البنك - اموال -ريال - حساب المواطن

تنبيه عاجل من “التعليم” للمدارس بالسماح للطلاب بهذا الأمر خلال الاختبارات

وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى المدارس على مستوى المملكة بالتزامن مع انطلاق الاختبارات التحريرية .. المزيد هنا

توضيح مهم لحاملي “التأشيرة العائلية” الراغبين في أداء الحج هذا العام

قالت وزارة الحج، إنه لايسمح لحاملي تأشيرة دخول عائلية إلى المملكة بأداء مناسك الحج.. المزيد هنا

العمرة - الحج - شؤون المسجد الحرام

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأمينات الاجتماعية السعودية اليوم الصندوق العقاري تقلبات جوية حساب المواطن نشرة تواصل

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