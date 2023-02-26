أكاديمية طويق تعلن دورة مجانية لمدة أسبوع.. الأهداف والتفاصيل

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة دورة مجانية لمدة (أسبوع) بعنوان (برنامج Excel للمبتدئين)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن الدورة:

– يعد برنامج Excel واحدًا من أهم البرامج ضمن مجموعة Microsoft Office، حيث يتعامل برنامج Excel مع كمية مهولة من البيانات المدخلة.

وصف البرنامج التدريبي:

– يعد برنامج Excel واحدًا من أهم البرامج ضمن مجموعة Microsoft Office، حيث يتعامل برنامج Excel مع كمية مهولة من البيانات المدخلة، وتكمُن مهمتنا في استخراج البيانات بالمعادلات الحسابية والمنطقية، وعرضها بصورة مبسطة على شكل جداول بيانية.

وعند إتمام هذه الدورة؛ سيكون المتدرب قادراً على فهم المهارات في برنامج الإكسل، واكتساب معرفة التعامل مع المعادلات الحسابية والمنطقية، وعمل الجداول البيانية بشكل مبسط.

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الأهداف البرنامج التدريبي :

1- التعرف على كيفية تنظيم البيانات وإنشائها في جداول بيانية.

2- التعرف على كيفية استخدام دالتي (Vlookup – IF) في تنظيم البيانات والمساعدة في عرضها.

3- التعرف على كيفية استخدامات Pivot table وطريقة تصنيفها وعرضها بشكل مبسط.

مميزات البرنامج التدريبي

– تقدم الدورة حضوريا من 26-02-2023 وحتى 02-03-2023، من الساعة 6:00 مساًء وحتى الساعة 9:00 مساًء (لمدة 3 ساعات يوميًا).

– يتم تقديم الدورة باللغة العربية.

– شهادة حضور مقدمة من أكاديمية طويق عند إنهاء الدورة.

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- العمر 18 سنة فما فوق.

3- جهاز لابتوب شخصي.

الأسئلة الشائعة:



أين سيقام البرنامج؟

– في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

هل يتوجب علي الحضور لمدينة الرياض للالتحاق بالبرنامج؟

– نعم

هل يجب أن تكون لدي خلفية تقنية للتقديم على البرنامج؟

– نعم، يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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