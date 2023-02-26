الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد بالصور.. حرق المنازل والممتلكات في حوارة الفلسطينية على يد عصابات المستوطنين
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شاهد بالصور.. حرق المنازل والممتلكات في حوارة الفلسطينية على يد عصابات المستوطنين

شاهد بالصور.. حرق المنازل والممتلكات في حوارة الفلسطينية على يد عصابات المستوطنين

شاهد بالصور.. حرق المنازل والممتلكات في حوارة الفلسطينية على يد عصابات المستوطنين
٠٩:٥٠:٤٩ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، قيام الاحتلال الصهيوني بإطلاق عصابات المستوطنين ضد الأهالي في بلدة حوارة بالضفة الغربية.

وأظهرت المقاطع والصور، إحراق عدد كبير من المركبات والمنازل والممتلكات و3 سيارات إسعاف، ويوجد عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

قام مجموعة من المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على أهالي بلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

مواجهات واعتداءات

ووثق مقطع فيديو متداول، مواجهات واعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي البلدة، مما تسبب في اشتعال الحرائق في أكثر من موقع.
وفي وقت سابق، أصيب فلسطينيان بجروح الليلة، بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها صوبهما في بلدة سيرا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
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إصابة فلسطينيين بجروح

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالرصاص قرب بلدة سيرا غرب مدينة رام الله مما أدى لإصابة شابين بجروح.

وفي القدس المحتلة، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الربابة ببلدة سلوان، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

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الكلمات الدلالية:
إسرائيل الضفة الغربية بلدة حوارة فلسطين مستوطنون صهاينة

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