بقيمة 20 مليون دولار.. البحرية الأمريكية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في بحر العرب

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أعلنت البحرية الأمريكية اعتراض ومصادرة شحنة مخدرات بقيمة 20 مليون دولار أمريكي على متن سفينة صيد بالمياه الدولية في بحر العرب

وقالت البحرية في بيان مقتضب على موقعها، إن أفراد طاقم السفينة التابعة لخفر السواحل الأمريكية، اكتشف 1350 كيلوجرامًا من الحشيش.

كما تم ضبط 276 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين و23 كيلوجرامًا من حبوب الأمفيتامين، عند اعتراض سفينة صيد أثناء دورية روتينية.

وأضافت البحرية في بيان لها أن هذا نتيجة العمل الجماعي الممتاز والتعاون متعدد الجنسيات.

ونقلت عن النقيب في البحرية الأمريكية أنتوني ويبر، قائد فرقة العمل 55 من موظفي القوات السطحية للأسطول الأمريكي الخامس في المنطقة، قوله: “من المهم أن نواصل بلا كلل ملاحقة أي نشاط بحري مزعزع للاستقرار”.

شحنة أخرى:

وفي يناير الماضي أعلنت البحرية الفرنسية، أنها ضبطت نصف طن من الهيرويين و3.5 أطنان من راتنج القنب عندما قامت باعتراض قارب في بحر العرب.

وأفادت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي بأنه تم ضبط المخدرات التي تقدّر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 ديسمبر الماضي.

وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار “قوّة الواجب المختلطة 150” (سي تي أف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.

الصحة العالمية:

وتعرف منظمة الصحة العالمية المخدرات أو العقاقير ذات التأثير النفسي بأنها “المواد التي عند تناولها أو إعطاؤها في نظام الفرد تؤثر على العمليات العقلية، مثل الإدراك والوعي والمزاج والعواطف”.

وتنتمي العقاقير ذات التأثير النفسي إلى فئة أوسع من المؤثرات العقلية التي تشمل أيضًا الكحول والنيكوتين.

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