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اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة بفلسطين (فيديو)
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اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة بفلسطين (فيديو)

اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة بفلسطين (فيديو)

اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة بفلسطين (فيديو)
٠٩:١٣:٣٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قام مجموعة من المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على أهالي بلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ووثق مقطع فيديو متداول، مواجهات واعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي البلدة، مما تسبب في اشتعال الحرائق في أكثر من موقع.

وفي وقت سابق، أصيب فلسطينيان بجروح الليلة، بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها صوبهما في بلدة سيرا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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إصابة فلسطينيين بجروح

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالرصاص قرب بلدة سيرا غرب مدينة رام الله مما أدى لإصابة شابين بجروح.

وفي القدس المحتلة، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الربابة ببلدة سلوان، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

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اعتقال 12 فلسطينيًا

اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت 12 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان: أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من بلدة السموع بمدينة الخليل في الضفة الغربية، بعد اقتحام البلدة، التي جرى فيها الاعتداء على الفلسطينيين.

وفي السياق، أفادت مراكز حقوقية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال أربعةَ فلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، على مقربة من السياج الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية بلدة حوارة فلسطين مستوطنون صهاينة نابلس

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