الحوثي يضلل اليمنيين ويحرض ضد استخدام الأدوية الطبية

تواصل – فريق التحرير:

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تحريض مليشيا الحوثي الانقلابية الممهج ضد استخدام الأدوية الطبية، وتسخير القنوات الاعلامية الواقعة تحت سيطرتها لنشر هذه الأفكار المتخلفة، حسب تعبيره.

تسميم عقول اليمنيين

وقال الإرياني عبر “تويتر: “تنظم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، حملات تشويه وتحريض ضد استخدام الأدوية الطبية، وتسخير القنوات الاعلامية الواقعة تحت سيطرتها لنشر هذه الأفكار المتخلفة، بهدف تضليل المواطنين وتسميم عقولهم، يكشف أي مستقبل قاتم ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مشروعها الانقلابي”.

منع حملات التطعيم

وتابع الإرياني: “استمرار الحملات الممنهجة ضد الأدوية الطبية،بالتزامن مع منع مليشيا الحوثي تنفيذ حملات تطعيم شاملة للأطفال، ودعواتها لحصر الوجبات اليومية في وجبتين، يُنذر بانهيار الأوضاع الصحية وتفشي الامراض والاوبئة، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا”.

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استغلال قطاع الأدوية

في المقابل، أصدرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في وقت سابق، تقريرا، كشف أن “قطاع الأدوية أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تعمل مليشيات الحوثي على استغلاله واستخدامه كوسيلة لغسل الأموال وشرعنتها”.