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تعرّف على خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر
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تعرّف على خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

تعرّف على خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

تعرّف على خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر
٠٩:١٣:٤٤ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر تفاصيل خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وخطوات الحصول على الخدمة بالتفصيل.

وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تسجيل المواليد إلكترونيا، مع إتاحة توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث إلى العنوان الوطني.

طريقة الوصول للخدمة

– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمة تسجيل المواليد

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها قررت، اليوم الاثنين، منح المنشآت صلاحيات إثبات السداد من خلال منصة “مدد”.

ضبط العلاقة التعاقدية

وأوضحت أنه من أجل ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فقد تقرر رسميًا اعتبارًا من اليوم، منح المنشآت صلاحيات إثبات السداد عن طريق منصة “مدد” المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص، ما يعني أن إيداع الرواتب لدى المنصة إثباتًا لإيداع الرواتب الشهرية وانتظامها.

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رسوم التسجيل

كما أعلنت منصة “مدد” المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص، أنها قصرت الدخول على المنصة للاستفادة من خدماتها من خلال رقم الجوال المسجل لمالك المنشأة في “أبشر”، عند طلب إرسال رمز التحقق، وذلك بدءًا من اليوم  الاثنين، مشيرة إلى أن رسوم التسجيل والاستفادة من خدمات المنصة، تأتي قيمتها على هذا النحو:

1 – للمنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين بها 9 عمال فأقل، تكون الرسوم  460 ريالاً في السنة.

2 – للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها ما بين 10 – 29 موظفًا، فإن الرسوم  575 ريالاً في السنة.

3 – للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها ما بين 30 – 59 موظفًا، تكون الرسوم 690 ريالاً في السنة.

4 – للمنشآت التي يعمل بها ما بين 60 – 99 موظفًا، فإن الرسوم تكون 805 ريالاً في السنة.

5 – للمنشآت التي يعمل بها 100 – 1000 موظفًا، فإن الرسوم تكون 920 ريالاً في السنة.

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الكلمات الدلالية:
أبشر أخبار السعودية تسجيل المواليد منصة أبشر

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