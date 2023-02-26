إضرابات واسعة في ألمانيا.. وإلغاء 198 رحلة طيران

تواصل- فريق وكالات:

دعت نقابتا “فيردي” و”كومبا” إلى تنظيم إضراب تحذيري في دوسلدورف غربي ألمانيا.

جاء ذلك على خلفية المفاوضات الخاصة بالعاملين في قطاع الخدمة العامة لدى الحكومة الاتحادية والبلديات، وكذلك المفاوضات التي تجري على مستوى ألمانيا بخصوص العاملين في الأمن الجوي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المنتظر تنظيم إضرابات تحذيرية أيضاً في مطار كولونيا- بون.

إلغاء الرحلات:

وتسبّب إضراب تحذيري في إلغاء 198 رحلة سفر ووصول في مطار دوسلدورف غربي البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم المطار أن هذا العدد يمثل الموقف حتى ظهر اليوم الأحد، منوها أنه تم تغيير وجهة 21 رحلة إلى مطارات أخرى فيما تم تأجيل سبع رحلات أخرى إلى بعد غدٍ.

يذكر أنه كان من المفترض بالأساس أن يبلغ عدد رحلات المطار 330 رحلة غداً الإثنين.

مطار ميونيخ:

وكان مطار ميونيخ قد أعلن الأربعاء الماضي تعليق رحلات الركاب المنتظمة يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات تنظيم إضرابات في في عدة مطارات ألمانية منها مطار ميونيخ.

وأضاف المطار أنه سيتم استثناء كل الرحلات الخاصة، وبينها الرحلات الإغاثية الخاصة بطوارئ طبية أو تقنية أو غيرها، بالإضافة إلى رحلات المشاركين في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.

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