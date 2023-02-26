بعد وفاة مفاجئة لطالبة بدولة عربية.. تعرف على طرق حماية الطفل من التنمر

تواصل – فريق التحرير:

توفيت طالبة في المرحلة الثانوية، في مصر، بعد تعرضها للتنمر من جانب زملائها في إحدى مدارس محافظة الجيزة، التابعة لوزارة التربية والتعليم.

حالة انهيار

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة رودينا أسامة، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، التي خرجت من المدرسة إلى منزلها، وهي في حالة انهيار تامة، حسب شهود عيان وروت لشقيقتها ما دار داخل المدرسة من زميلاتها لتسقط على الأرض فجأة لتفارق الحياة حزنًا.

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التنمر في المدارس

وفي وقت سابق، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن 47 في المائة من الأطفال يتعرضون للتنمر المدرسي، مشددًا على أن تواصل الأسرة الدائم والفعّال مع المدرسة كفيل بحماية أطفالها من التنمر بكل أشكاله.

وحدد المجلس في “إنفوجراف” نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”، 4 أشكال من التنمر المدرسي ويتمثل في:

– تهديد بالكلمات كالتوبيخ والشتائم

-السخرية والاستهزاء

-الاحتكاك الجسدي كالضرب

-استخدام عبارات وإشارات غير لائقة.

علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر

وحدد مجلس شؤون الأسرة، أربع علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر، وأبرزها:

-الصمت أو الموافقة الدائمة على الحوار.

-فقدان الشهية والعزلة الاجتماعية.

-ظهور كدمات وجروح على الجسد.

-التلعثم في الكلام وفقدان الثقة.

-الأحلام والكوابيس الملازمة للطفل.

طرق حماية الطفل من التنمر

أوضح المجلس أن طرق حماية الطفل من التمر تتمثل في:

– إرشاد الطفل بأن يشارك ما يتعرض له.

-تشجيعه على الانضمام لأنشطة مدرسية.

-توعية الطفل بالطرق الصحيحة لمواجهة التنمر.

-تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية الجوانب الإيجابية.