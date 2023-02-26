معروف بانتقاده مليشيا “حزب الله”.. اختطاف خطيب مسجد لبناني وقتله بطريقة مُحزنة

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تسود لبنان حال من الغليان والغضب بعد تأكُّد مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ابن بلدة القرقف العكاريّة وإمام مسجدها وخطيبه في أعقاب 5 أيام على خطفه.

العثور على جثة الشيخ

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم بعد ظهر السبت تحديد مكان وجود جثة الشيخ الرفاعي في منطقة عيون السمك من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد القبض على مجموعة من المتورطين في الجريمة، ليتوارى البعض الآخَر عن الأنظار.

والمعروف عن الشيخ الراحل أنه كان دائم انتقاد “حزب الله” اللبناني وإيران، بينما لم تؤكد التحقيقات- حتى الآن- أن جريمة القتل لها خلفيات سياسية.

اعتراف بالقتل

وفيما نقل تلفزيون “ام تي في” أن ابن رئيس بلدية القرقف علي الرفاعي اعترف بقتل الشيخ أحمد وألقى جثته في مكان قريب من مخيم نهر البارد، أفادت تقارير أن الجاني هو ابن عم الضحية وأن “لا خلفيّة سياسيّة أو أمنيّة للجريمة حتى الساعة، بل خلفيّات فرديّة وخلافات عائلية قديمة”.

وأبلغت مصادر أمنيّة لموقع “النهار” الالكتروني أنّ “عملية سحب الجثّة” لم تكتمل بعد، ذُكر أن جذور الخلافات بين الشيخ الرفاعي وعائلة رئيس البلدية، تعود إلى مرحلة الانتخابات البلدية.

مداهمة منزل الجناة

تحركت قوة أمنية وداهمت منزل رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي فتمّ توقيفه بالاضافة الى ابنه محمد وابن شقيقه عبد الكريم محمد الرفاعي، والأخير هو عنصر في القوة الضاربة.

كما تمكّن فرع المعلومات من توقيف نجل يحيى الرفاعي المدعو علي في بلدة ببنين حيث جرى نقل الجميع للتحقيق فأفرج مساء الجمعة عن رئيس البلدية قبل أن يعود ويتم توقيفه صباح أمس السبت.

ووفق هذا التقرير فإنه خلال التحقيقات اعترف علي الرفاعي بقيامه بقتل الشيخ أحمد بمعاونة ابن عمه عبد الكريم لتتواصل معهم التحقيقات لمعرفة مكان الجثة وهو ما استلزم بعض الوقت ولا سيما مع محاولة علي عرقلة التحقيق بدايةً عبر الارشاد الى مكان سيارة الشيخ أحمد.

ووُجدت قرب مستشفى هيكل في الكورة، ثم محاولة التراجع عن إفادته صباح السبت ليعود بعد ذلك الى الاقرار بكافة التفاصيل ومنها مكان وجود الجثة في عيون السمك.

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