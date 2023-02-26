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شاهد.. صاعقة تضيء سماء محافظة ضرية بالقصيم
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شاهد.. صاعقة تضيء سماء محافظة ضرية بالقصيم

شاهد.. صاعقة تضيء سماء محافظة ضرية بالقصيم

شاهد.. صاعقة تضيء سماء محافظة ضرية بالقصيم
٠٨:٢٣:١٥ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق صاعقة رعدية أضاءت سماء محافظة ضرية بمنطقة القصيم، مساء اليوم الأحد.

ووثق المقطع، أجواء محافظة صرية بالقصيم، حيث أضاء البرق سماء المحافظة في مشهد مهيب.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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كذلك تشمل الحالة، أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القصيم صاعقة رعدية ضرية محافظة ضرية

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