الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس أوكرانيا
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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس أوكرانيا

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس أوكرانيا

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس أوكرانيا
٠٨:٠٣:٣٦ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته وحكومة وشعب أوكرانيا، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.


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استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية – الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

حضر الاستقبال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أوكرانيا رئيس أوكرانيا وزير الخارجية

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