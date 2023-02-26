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“توفي على مشارف مكة”.. انطلق من ألمانيا بدراجته الهوائية لزيارة بيت الله الحرام
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“توفي على مشارف مكة”.. انطلق من ألمانيا بدراجته الهوائية لزيارة بيت الله الحرام

“توفي على مشارف مكة”.. انطلق من ألمانيا بدراجته الهوائية لزيارة بيت الله الحرام

“توفي على مشارف مكة”.. انطلق من ألمانيا بدراجته الهوائية لزيارة بيت الله الحرام
٠٨:٠٤:٢٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نهاية سعيدة كانت في انتظار سوري قدم من ألمانيا لزيارة بيت الله الحرام، حيث توفي على مشارف العاصمة المقدسة.

من ألمانيا لمكة بدراجة هوائية:

وتداول نشطاء سوريون صورة للسوري “غازي شحادة” الذي انطلق من مدينة هامبورغ ألمانيا الى بيت الله الحرام على دراجته الهوائية.

وكان يوثق كل شئ عبر السوشيال ميديا عن رحلته، لكنه توفي عند مشارف مكة و صُليَّ عليه في المسجد الحرام ودفن هناك.

وتفاعل رواد تويتر مع المعتمر السوري بعبارات تدعو له بالرحمة وحسن الخاتمة، حيث علق أحدهم قائلا : ” الله يرحمه رحمة واسعة.. “وما تدري نفس بأي أرض تموت”.. نال ما أراد”.

فتاة أردنية:

وفي بداية الشهر الجاري توفيت إلى رحمة الله تعالى الفتاة الأردنية سهاد محمد صادق جرار في طريق عودتها من أداء مناسك العمرة.

وبحسب ما ذكرته وكالة عمون قد تم مواراة جثمانها في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.

ومع بداية العام امتلأ المسجد الحرام، يوم الجمعة الموافق الثالث من فبراير، بأعداد مليونية من المعتمرين والزوار والمصلين، وسط أجواء شتوية باردة، وشحنات إيمانية مرتفعة.

وبدا صحن المسجد الحرام في حركة تفاعلية ومشهد مهيب لأعداد المعتمرين وهم يؤدون العمرة في تناسق عجيب وهدوء وضراعة إلى رب العالمين.

واختلطت أصوات المعتمرين بعبراتهم وهم يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم ويغفر لهم ويرحمهم، وأن يحسن عاقبتهم في الأمور كلها.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا معتمر مكة المركمة وفاة معتمر

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