تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عدة تنبيهات، تتوقع -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية، ومتوسطة إلى غزيرة، على عدة مناطق بالمملكة منها الشرقية، ومكة، والباحة، وجازان، وعسير.

المنطقة الشرقية

وتوقع “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على المنطقة الشرقية، تشمل حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، مع الساعاة الأولى من صباح غد الإثنين الموافق 27 من فبراير الجاري، وتستمر حتى الثانية ظهرا.

مكة المكرمة

كما أفاد “الأرصاد” بتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطائف، ومتوسطة إلى غزيرة على العرضيات، وأمطار رعدية على أضم وميسان بمكة المكرمة، وتستمر من الساعة 11 صباح غد الاثنين، وحتى الساعة التاسعة مساء.

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منطقة الباحة

وشملت توقعات “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتشمل الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، وتستمر الحالة من العاشرة صباح غد الاثنين، وحتى التاسعة من مساء اليوم ذاته.

منطقة عسير

وأصدر “الأرصاد” تنبيها متقدما، يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل أجزاء متفرقة من منطقة عسير، وتشمل العرين، وبيئة، وتثليث، وطريب، وتبدأ من الساعة 12 ظهر غد الاثنين، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتوقع المركز أن تبدأ الحالة على المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، وأبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، من الساعة الحادية عشرة ظهرا، وعلى النماص، وبلقرن، وتنومة، من الساعة العاشرة صباحا.

منطقة جازان

وبيّن “الأرصاد” خلال تنبيه متقدم، توقعات بهطول أمطار رعدية، ومتوسطة إلى غزيرة، على منطقة جازان، وتشمل أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وفيفا، وهروب، وتستمر الحالة من الساعة 11 صباحا، غدا الاثنين، وحتى الساعة 9 مساء.

التأثيرات المصاحبة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، خلال تنبيهاته المتقدمة، على المناطق المذكورة، أن الحالات المتوقعة تصاحبها تأثيرات متنوعة ما بين نشاط الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، أو شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، واحتمال جريان السيول.

رياح نشطة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.