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تتجسس عليك أكثر من غيرها.. احذر هذه التطبيقات؟
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تتجسس عليك أكثر من غيرها.. احذر هذه التطبيقات؟

تتجسس عليك أكثر من غيرها.. احذر هذه التطبيقات؟

تتجسس عليك أكثر من غيرها.. احذر هذه التطبيقات؟
٠٧:٥٣:٥٨ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقوم بعض التطبيقات بأخذ معلومات خاصة بنا أكثر من غيرها، وهو ما يدفع للقلق والحذر، حيث تقوم هذه التطبيقات بتتبع تحركاتنا وجمع معلوماتنا إذا ما سمحنا لها بذلك.

جمع البيانات

بحسب ما ذكرته بعض الشركات للأمن السيبراني يعد تطبيق “تيك توك” أكبر أداة لجمع البيانات مقارنة بغيرها من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويمتلك التطبيق معلومات عن مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم تيك توك بجمع المعلومات من خلال برنامج التتبع الخاص به خلسة لضبط الخوارزمية.

كما يمكنه أيضا جمع معلومات حول شبكة wi-fi وبطاقة Sim، ما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

تطبيقات أخرى:

ولم يعد تطبيق تيك توك وحده في عملية جمع البيانات الواسعة، حيث احتلّت كل من Microsoft Teams وOutlook و”إنستغرام” و”تويتر” و”سناب تشات” المراتب الأولى في المراكز الثمانية الأولى من بين 22 شركة كبرى.

وتستوعب أكبر قدر من البيانات، بينما تم تصنيف “فيسبوك” كإحدى أفضل الشركات، حيث احتلت المرتبة 16 في تقييم Internet 2.0.

فيما قالت الشركة الملكة لـ تيك توك: “يبدو أن هذا التقرير يستند إلى نفس التحليلات المضللة لـInternet 2.0 التي أجريت العام الماضي.

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