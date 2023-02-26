“التخصصات الصحية” تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لكافة التخصصات

ما هو برنامج فني تخطيط المخ والأعصاب؟

– تم إعداد برنامج فني تخطيط المخ والأعصاب لتمكين خريجيه من تدوين وتشخيص النشاط الكهربائي للمخ والأعصاب، وأداء عدة تشخيصات عصبية لمساعدة الطبيب المختص لتشخيص الأمراض، والإصابات، وأي اعتلالات أخرى، والتدريب على استخدام أجهزة التشخيص المتخصصة.

من هو فني تخطيط المخ والأعصاب؟

– هو المسؤول عن تجهيز المريض لفحص التشخيص العصبي وتوضيح إجراءات الفحص له. وأخذ التاريخ المرضي والمعلومات المرتبطة بنتائج الفحوصات العصبية. وتوفير كافة الرعاية والمساعدة خلال العمليات ومتابعة أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان، وإجراء التحاليل الفنية الأولية بالإضافة لتدوين وتجهيز المعلومات لطبيب الأعصاب. بالإضافة الى تسهيل التواصل بين مختصي الرعاية الصحية حسب المطلوب.

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التخصصات:

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الكيمياء الحيوية.

– الأحياء.

– الأحياء الدقيقة.

– التقنية الحيوية.

الشروط العامة:

1- سعودي/ـة الجنسية

2- ليس على رأس العمل

3- شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:

– أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية

5- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

6- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية الوطنية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

7- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

8- يجب ارفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

كم مدة البرنامج؟

– 12 شهراً.

متى سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح للمقابلات الشخصية؟

– يستمر فتح باب التقديم لمدة 3 أسابيع وبعد ذلك يتم فرز طلبات المتقدمين والتي تستغرق من ثلاثة أسابيع حتى أربعة أسابيع ومن ثم يتم إرسال القبول والرفض للمتقدمين.

ما هو التصنيف الذي يحصل عليه المرمز الطبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟

– فني.

تفاصيل:

– تاريخ بدء البرنامج مايو 2023، قابل للتغيير.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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