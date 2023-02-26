الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
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اللقطات الأولى لزلزال سوريا من داخل مسجد في إدلب
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اللقطات الأولى لزلزال سوريا من داخل مسجد في إدلب

اللقطات الأولى لزلزال سوريا من داخل مسجد في إدلب

اللقطات الأولى لزلزال سوريا من داخل مسجد في إدلب
٠٧:٣٥:٣٩ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى لوقوع هزة أرضية جديدة في سوريا، شعر بها سكان مدينة إدلب شمالي البلاد.

أثناء الصلاة

والتقط الفيديو بواسطة كاميرات مثبتة داخل مسجد الفاروق، في مدينة الدانا، بريف إدلب الشمالي، حيث انقطعت الكهرباء فجأة، وشعر المصلون بالهزة أثناء الصلاة.

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عدد ضحايا الزلزال وصل 50.306 قتلى

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، حاجز الـ 50 ألف متوفى اليوم عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفًا.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، أن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 شخصًا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.

وأكدت أن أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، ارتفعت إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

أعداد الضحايا في تركيا

فيما كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية، مؤكدًا أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.

الكلمات الدلالية:
الشمال السوري زلزال سوريا مدينة إدلب هزة أرضية

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