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إحباط هجوم بري عنيف لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن
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إحباط هجوم بري عنيف لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن

إحباط هجوم بري عنيف لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن

إحباط هجوم بري عنيف لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن
٠٧:٣٣:٤٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت القوات اليمنية الشرعية، اليوم الأحد، من إحباط هجوم بري عنيف، بدأته مليشيا الحوثي الانقلابية، على جبهات مديرية حريب في محافظة مأرب، الغنية بالنفط والغاز والتي تضم مقر وزارة الدفاع اليمنية.

معارك عنيفة

وخاصت قوات من محور “سبأ” التابعة لألوية “العمالقة” معارك عنيفة، مع مليشيات الحوثي، استمرت لساعات، قبل أن تتدخل وحدات نوعية من العمالقة ونجحت في إنقاذ الموقف، حسب “العين الإخبارية”.

وأسفرت المعارك عن مقتل نحو 4 جنود من قوات محور سبأ التابعة للعمالقة وإصابة آخرين خلال الهجوم الحوثي الذي يعد هو الأول من نوعه في هذا المحور القتالي منذ انتهاء الهدنة الأممية.

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مسيرات إيرانية

ويستبق الحوثيون جهود تجديد الهدنة الإنسانية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بتصعيد وتيرة العنف في مختلف جبهات القتال، وذلك عبر الهجمات وإطلاق الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

تورط إيراني

وفي وقت سابق، كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تورط إيران والحوثي بعلاقات سرية مع عناصر إرهابية، تشمل تنسيقا بين الطرفين.

الكلمات الدلالية:
اليمن معمر الإرياني مليشيا الحوثي هجوم حوثي على مأرب

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