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محاولة للاعتداء على “ماكرون”.. ماذا فعل حارسه الشخصي؟
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محاولة للاعتداء على “ماكرون”.. ماذا فعل حارسه الشخصي؟

محاولة للاعتداء على “ماكرون”.. ماذا فعل حارسه الشخصي؟

محاولة للاعتداء على “ماكرون”.. ماذا فعل حارسه الشخصي؟
٠٦:٣٥:١٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لهجوم جديد من نشطاء في مجال البيئة خلال زيارته لمعرض الزراعة الدولي في باريس، اليوم الأحد.

تدخل الحارس الشخصي

وهاجم النشطاء ماكرون مع توجيه اتهام له بالتقصير في ملف المناخ، مما استدعى الحراس الشخصيين طاقم الأمن للرئيس الفرنسي للتدخل بسرعة وإبعادهم.

وعقب تداول عدة مقاطع فيديو على “تويتر” للحادثة، وصف المتابعون طريقة تعامل حراس الأمن مع منفذي الهجوم بـ”الوحشية”.

تعرض للصفع

وتعرض ماكرون سابقا، للصفع من قبل شخص خلال زيارة له لمنطقة جنوب شرق البلاد، واعتقلت الشرطة شخصين بعد الواقعة.

وتناقلت وسائل إعلام فرنسية، حينها الخبر على نطاق واسع، وأفادت أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرقي فرنسا.

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الكلمات الدلالية:
اعتداء على ماكرون حارس شخصي فرنسا ماكرون

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