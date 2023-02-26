محاولة للاعتداء على “ماكرون”.. ماذا فعل حارسه الشخصي؟

تواصل- فريق التحرير:

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لهجوم جديد من نشطاء في مجال البيئة خلال زيارته لمعرض الزراعة الدولي في باريس، اليوم الأحد.

تدخل الحارس الشخصي

وهاجم النشطاء ماكرون مع توجيه اتهام له بالتقصير في ملف المناخ، مما استدعى الحراس الشخصيين طاقم الأمن للرئيس الفرنسي للتدخل بسرعة وإبعادهم.

وعقب تداول عدة مقاطع فيديو على “تويتر” للحادثة، وصف المتابعون طريقة تعامل حراس الأمن مع منفذي الهجوم بـ”الوحشية”.

تعرض للصفع

وتعرض ماكرون سابقا، للصفع من قبل شخص خلال زيارة له لمنطقة جنوب شرق البلاد، واعتقلت الشرطة شخصين بعد الواقعة.

وتناقلت وسائل إعلام فرنسية، حينها الخبر على نطاق واسع، وأفادت أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرقي فرنسا.

اقرأ أيضا

تراجع شعبية “ماكرون” لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.. تعرف على السبب