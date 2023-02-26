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المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار
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المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار

المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار

المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار
٠٦:٣٢:١٩ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الأوكرانية كييف.

مساعدات لأوكرانيا

وأكد وزير الخارجية للرئيس الأوكراني، أن المملكة تبذل كل الجهود لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني، موضحا أن المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.

دعم جهود السلام

وقال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تشكر المملكة لدعمها جهود السلام.

في سياق متصل، وقعت المملكة وأوكرانيا مذكرة تفاهم للمشتقات النفطية وبرنامجا مشتركا للعمل الإنساني.

كما أعلن الصندوق السعودي للتنمية دعم أوكرانيا بالغاز المسال ومشتقات النفط بمبلغ 300 مليون دولار.
أيضا أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أوكرانيا المملكة رئيس أوكرانيا وزير الخارجية

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