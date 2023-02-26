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أسباب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان المبارك (فيديو)
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أسباب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان المبارك (فيديو)

أسباب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان المبارك (فيديو)

أسباب هروب العمالة المنزلية قبل رمضان المبارك (فيديو)
٠٦:٢١:٤٩ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبل حلول شهر رمضان المبارك تحرص الكثير من الأسر على البحث عن العمالة المنزلية للمساعدة في أعمال المنزل.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس شركة سراكو للموارد البشرية سعيد الحارثي أسباب هروب العمالة المنزلية لاسيما قبل شهر رمضان المبارك.

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هروب العمالة المنزلية

وقال الحارثي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إن توفر الفرص الوظيفية للعمالة، وقانون العرض والطلب يتيح لهذه العمالة البحث والعمل في هذه الفرص”.

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وأشار إلى أنه “خلال هذه الفترة، ومع انتشار وكثرة الفرص الوظيفية وخروج الزوج والزوجة للعمل، أصبحت الحاجة للعمالة المنزلية ضرورة ملحة، وبالتالي زادت الفرص أمام هذه العمالة أكثر من ذي قبل”.

مافيا العمالة المنزلية

وتابع الحارثي، هناك أيضا ما يمكن أن نطلق عليه مافيا العمالة المنزلية التي تستقطب العمالة غير النظامية وتبحث لها عن فرص في مختلف المناطق.

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