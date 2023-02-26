“وإنّا له لحافظون”.. شاب يحفظ القرآن بطريقة تفوق الوصف (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو شابا يحفظ القرآن الكريم بطريقة مذهلة، تتضمن معرفته لرقم الصفحة والآية والكلمة التي تبدأ بها الصفحة وتنتهي بها.

شاب يحفظ كتاب الله بطريقة مذهلة:

وبحسب ما وثقه الفيديو يظهر أحد السائيلين وهو يوجه سؤالا للشاب ” علي” ليكتشف بها قدراته على حفظ كتاب الله.

ويظهر الفيديو السائل وهو يقوم بفتح المصحف الشريف ويقول له : ” رقم الصفحة مائتان وثلاث وتسعون فما هي السورة، ليرد عليه الشاب هي ” سورة الإسراء”.

كما وجه له سؤالا عن الجزء الذي يقرأ فيه ليرد الشاب ” الجزء الخامس عشر.. وعندما سأله عن مكان الصفحة ، قال له : في الجانب اليمين.. وفي أي مكان نزلت السورة فأجاب : ” في مكة”.

وعندما سأله عن بداية الصفحة قال بقول الله تعالى :” وبالحق أنزلناه.. وعن نهايتها قال انتهت بقول الله تعالى :” ولدا”.

حفظ القرآن بعد 60 عاما:

وفي وقت سابق تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع مقطع فيديو، أظهر همة طبيب في حفظ القرآن الكريم، بعد أن تجاوز عمره 60 عاما.

وقال د.جمال عبدالله، أخصائي طب الأطفال، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر 60 عاما، وأتمه خلال 4 سنوات تقريبا، وحصل على إجازة بحفظ القرآن كاملا بتقدير امتياز.

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