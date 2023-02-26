بالفيديو.. حالة مطرية وتساقط البرد وسيول شرق خميس مشيط

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وسيول، على مركز الشيق بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان للسيول وتساقط حبات البرد على مركز الشيق بخميس مشيط، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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🔴 فيديو

امطار الشيق

شرق #خميس_مشيط

الأحد ٦ شعبان ١٤٤٤هـ

26 فبراير 2023م

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. pic.twitter.com/eLzcF2NmxZ — طقس (@tqqs) February 26, 2023