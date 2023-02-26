وصل إلى 600 ألف.. تراجع قياسي للعملة الإيرانية مقابل الدولار

تواصل – فريق التحرير:

سجلت العملة الإيرانية، اليوم الأحد، مستوى قياسي جديد في التراجع أمام الدولار الأمريكي، وجرى تداول الريال عند 600 ألف ريال في السوق الحرة غير الرسمية أمام الدولار مقابل 575 ألفا أمس السبت.

حظر على محلات الصرافة

ورفع المركزي الإيراني أمس السبت حظرا على محلات الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة سعيا لتهدئة السوق وتخفيف الطلب على الدولار.

وفتح البنك الأسبوع الماضي مركزا للصرافة للسماح للإيرانيين بشراء العملات الأجنبية، ولكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط الإقبال على الدولار بعد.

حملة المدخرات

ورغم إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى الحد من طلب المودعين، الذي يشعرون بقلق بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية للبلاد، على العملات الأجنبية، ظل وضع العملة في المرحلة الأسوأ، تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية الجارية في البلاد.

ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50%، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.

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